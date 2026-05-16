Big news: पेंच के पास रिर्सार्ट संचालक नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर बनाता था शारीरिक संबंध, तीन गिरफ्तार

सिवनी. कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कलबोड़ी सुकतरा स्थित सुकतरा-बादलपार मार्ग पर हवाई पट्टी से लगे शांति वन रिसार्ट में शनिवार को संदिग्ध गतिविधियों को देखकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। यह रिर्सार्ट पेंच टाइगर रिजर्व के सुकतरा गेट से काफी पास में है। ग्रामीणों ने रिर्सार्ट में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। कुरई पुलिस मौके पर पहुंची और होटल में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। जांच में सामने आया कि रिर्सार्ट संचालक आरोपी डूंडासिवनी निवासी अंकित सनोडिया(23) अपने एक नाबालिग समेत दो साथियों के साथ मिलकर 15 अप्रेल 2026 से 16 मई के बीच एक 17 साल 11 माह की नाबालिग बालिका को रिर्सार्ट में बहलाफुसलाकर नशीले पदार्थ का सेवन कराकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था। पुलिस ने इस मामले में रिर्सार्ट संचालक अंकित समेत आरोपी कुरई के ग्राम साल्हे निवासी आशीष उर्फ आशु परते(18) एवं एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह होटल पेंच टाइगर रिजर्व से खवासा गेट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है।