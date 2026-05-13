MP में पकड़ा गया घूसखोर बाबू, दफ्तर में 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार

दरअसल, सिवनी जिले के धनोरा विकासखंड के सुनवारा क्षेत्र में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में चपरासी के पद पर पदस्त देवेंद्र कुमार सिरसाम ने जबलपुर लोकायुक्त को शिकायत की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि सुनवारा के स्कूल के पहले वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमगढ़ विकासखंड छपारा में पदस्त थे जहां से किसी कारण उन्हें 14 महीने के लिए निलंबित किया गया था। आवदेक ने बताया कि निलंबन के 14 महीने उसके 1.65 लाख रुपए के जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार था। इसे निकालने के लिए वह धनोरा विकासखंड अधिकारी कार्यालय में पदस्त सहायक ग्रेड-3 अरुण कुमार कमरे से मिला। सहायक ने जीवन भत्ता राशि जारी करने की एवज में पहले 32000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इसकी शिकायत देवेंद्र ने जबलपुर लोकायुक्त से की जिसके बाद वह 25000 हजार रुपए रिश्वत लेने के लिए मान गया।