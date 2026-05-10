MP में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इन जिलों के लिए नई रेल सेवा शुरू

इन नई सीधी रेल सेवाओं के प्रारंभ होने से यात्रियों को अब नैनपुर स्टेशन पर ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा अधिक सुगम, सुविधाजनक एवं समय की बचत करने वाली बनेगी। इससे मंडला, नैनपुर, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर क्षेत्र के यात्रियों को सीधा एवं बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध होगा। ट्रेनों को रवाना करने के बाद सांसद कुलस्ते ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस नई रेल सेवा के प्रारंभ होने से क्षेत्र के यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं भारतीय रेलवे द्वारा लगातार यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य किए जा रहे हैं तथा यह नई रेल सेवा क्षेत्रीय विकास एवं आवागमन को और अधिक सशक्त बनाएगी। इस दौरान सांसद ने रेलवे प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की। कार्यक्रम में नागपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक उपस्थित रहे।