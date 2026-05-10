Mothers Day Special : महज 22 साल में पति को खोया, कड़े संघर्षों से लिखी 3 बच्चों की सफलता की कहानी

Mothers Day Special : महज 22 साल की उम्र… तीन छोटे-छोटे बच्चों का साथ और अचानक सिर से पति का साया उठ जाना। आमतौर पर लोगों को उनकी जिंदगी जिस उम्र में सपने दिखाती है, उस उम्र में रामसखी राय की जिंदगी ने उन्हें कठिन संघर्षों के बीच खड़ा कर दिया। लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सिर्फ एक संकल्प ये कि 'मैं बच्चों का भविष्य नहीं टूटने दूंगी।' आज मदर्स-डे के अवसर पर हम जानेंगे एक मां के संघर्षों पर खड़ी हुई उनके तीन बच्चों की सफलता की कहानी।