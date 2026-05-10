10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

Mothers Day Special : महज 22 साल में पति को खोया, कड़े संघर्षों से लिखी 3 बच्चों की सफलता की कहानी

Mothers Day Special : मां ने आंसू छिपाए, बच्चों के सपनों को टूटने नहीं दिया। 22 साल की उम्र में पति को खोया, संघर्षों से बच्चों की सफलता की नई कहानी लिखी।

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 10, 2026

Mothers Day Special

मां के संघर्षों ने लिखी बच्चों की सफलता की कहानी (Photo Source- Input)

Mothers Day Special : महज 22 साल की उम्र… तीन छोटे-छोटे बच्चों का साथ और अचानक सिर से पति का साया उठ जाना। आमतौर पर लोगों को उनकी जिंदगी जिस उम्र में सपने दिखाती है, उस उम्र में रामसखी राय की जिंदगी ने उन्हें कठिन संघर्षों के बीच खड़ा कर दिया। लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सिर्फ एक संकल्प ये कि 'मैं बच्चों का भविष्य नहीं टूटने दूंगी।' आज मदर्स-डे के अवसर पर हम जानेंगे एक मां के संघर्षों पर खड़ी हुई उनके तीन बच्चों की सफलता की कहानी।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम बीसावाड़ी की रामसखी राय आज संघर्ष, त्याग और मातृत्व की ऐसी मिसाल बन चुकी हैं जो हर मां को प्रेरणा देती है। उनके पति जसवंत सिंह राय का निधन 29 साल की उम्र में हो गया था। एक छोटे किसान परिवार की युवा महिला पर अचानक पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई।

इन तीन चीजों को बनाया बच्चों की ताकत

गांव की सीमित परिस्थितियों और आर्थिक परेशानियों के बीच रामसखी ने बच्चों की परवरिश और शिक्षा को ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने अनुशासन, संस्कार और पढ़ाई को बच्चों की सबसे बड़ी ताकत बनाया।

मां का संकल्प

रामसखी कहती हैं कि, 'पति के जाने के बाद जिंदगी बिल्कुल खाली लगने लगी थी। लेकिन, बच्चों के चेहरे देखकर खुद को संभाल लिया। तभी तय कर लिया था कि, इन्हें पढ़ाकर ही दम लूंगी।'

मेहनत रंग लाई

उनकी मेहनत रंग लाई। बड़ी बेटी मौसमी राय का चयन पांचवीं कक्षा में ही नवोदय विद्यालय में हो गया। पढ़ाई में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आज वो भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। जबकि, छोटी बेटी कोसमी राय मध्य प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और बेटा डॉ. दीपक राय शोध लेखन और जनसंचार के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं।

बच्चों को कभी महसूस नहीं होने दी पिता की कमी

रामसखी बताती हैं कि, 'कई बार हालात इतने कठिन हो गए कि, खुद की जरूरतों को पीछे रखना पड़ा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। मैं चाहती थी कि, मेरे बच्चों को कभी ये महसूस न हो कि, उनके सिर पर पिता का साया नहीं हैं।'

मां की आंखों में संतोष के आंसू

आज जब उनके बच्चे अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल कर चुके हैं तो रामसखी की आंखों में संतोष के आंसू साफ दिखाई देते हैं। उनमें पति की यादें भी हैं और इस बात का गर्व भी कि, उन्होंने अकेले ही जीवन में संघर्ष कर अपने बच्चों की जिंदगी संवार दी।

ये भी पढ़ें

भोपाल से नोएडा के बीच शुरु हो रही पहली फ्लाइट, दिल्ली-गाजियाबाद और गुरुग्राम से कनेक्टिविटी बढ़ेगी
भोपाल
Bhopal-Noida Indigo Flight

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 May 2026 10:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Mothers Day Special : महज 22 साल में पति को खोया, कड़े संघर्षों से लिखी 3 बच्चों की सफलता की कहानी

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेज हवाओं से नरवाई में लगी आग भडक़ी, शिक्षक दंपति झूलसे, पत्नी की हुई मौत

Claims of stubble management fail: Daily fires cause huge losses
सिवनी

जल्द बनाए जाएंगे नवीन स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र, समय पर पुस्तकों का होगा वितरण

सिवनी

रेलवे स्टेशन में लिफ्ट सुविधा का इंतजार, बुजुर्ग, दिव्यांगों की फूल रही सांस

सिवनी

एमआईसी में प्रस्ताव पर मुहर के बाद भी नहीं बन पाया ट्रांसपोर्ट नगर और ऑडिटोरियम

सिवनी

नौनिहालों ने शब्दों से सजाया भारतीय सैनिकों का सम्मान

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.