भोपाल से नोएडा के बीच शुरु हो रही पहली फ्लाइट, दिल्ली-गाजियाबाद और गुरुग्राम से कनेक्टिविटी बढ़ेगी

Bhopal-Noida Indigo Flight :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजाभोज हवाई अड्डे से नोएडा जेवर एयरपोर्ट के बीच जल्द ही पहली हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 1 जुलाई 2026 से इंडिगो एयरलाइंस द्वारा इस हवाई सेवा का संचालन किया जाएगा। नई फ्लाइट सेवा शुरु होने से भोपाल से यात्र करने वाले शहर समेत आसपास के यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा एनसीआर रीजन में दूसरा विकल्प भी मिल जाएगा। ऐसे में भोपाल से नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की यात्रा करने वालों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं इस फ्लाइट संचालन के बाद भोपाल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फ्लाइट संख्या बढ़कर कुल 8 हो जाएगी। इसे यात्रा सुलभता के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है।