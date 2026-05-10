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भोपाल से नोएडा के बीच शुरु हो रही पहली फ्लाइट, दिल्ली-गाजियाबाद और गुरुग्राम से कनेक्टिविटी बढ़ेगी

Bhopal-Noida Indigo Flight : भोपाल से नोएडा के बीच जल्द ही पहली हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 1 जुलाई 2026 से इंडिगो एयरलाइंस नई फ्लाइट का संचालन कर रहा है। फ्लाइट शुरु होने से नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

May 10, 2026

Bhopal-Noida Indigo Flight

भोपाल से नोएडा के बीच शुरु हो रही पहली फ्लाइट (Photo Source- Patrika)

Bhopal-Noida Indigo Flight :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजाभोज हवाई अड्डे से नोएडा जेवर एयरपोर्ट के बीच जल्द ही पहली हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 1 जुलाई 2026 से इंडिगो एयरलाइंस द्वारा इस हवाई सेवा का संचालन किया जाएगा। नई फ्लाइट सेवा शुरु होने से भोपाल से यात्र करने वाले शहर समेत आसपास के यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा एनसीआर रीजन में दूसरा विकल्प भी मिल जाएगा। ऐसे में भोपाल से नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की यात्रा करने वालों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं इस फ्लाइट संचालन के बाद भोपाल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फ्लाइट संख्या बढ़कर कुल 8 हो जाएगी। इसे यात्रा सुलभता के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है।

आपको बता दें कि, हालही में प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का उदघाटन किया था, जिसके बाद से इस एयपोर्ट पर देश के लगभग सभी शहरों की फ्लाइट कनेक्टिविटी लगातार बढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि, भोपाल से नोएडा के बीच 78 सीटर एटीआर विमान की नियमित सेवा शुरू हो रही है। इस फ्लाइट के संचालन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ नोएडा और एनसीआर के इलाकों में यात्रियों की पहुंच और आसान हो सकेगी। खास बात ये है कि, भोपाल से नोएडा के बीच इस नई फ्लाइट का संचालन रोजाना होगा। ऐसे में शहरों के बीच यात्रा और आसान होगी। बताया जा रहा है कि, फ्लाइट संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

भोपाल से इन शहरों के बीच फ्लाइट शुरू करने की मांग

भोपाल से नोएडा के बीच तो फ्लाइट शुरू हो रही है। लेकिन कुछ बड़े शहरों के बीच चलने वाली फ्लाइट लंबे समय से बंद बड़ी हैं, जिसमें भोपाल-प्रयागराज, भोपाल-जयपुर, भोपाल-उदयपुर, भोपाल-गोवा के बीच चलने वाली अहम फ्लाइट्स बंद चल रही हैं। इसके अलावा भोपाल से कोलकाता और भोपाल से लखनऊ की फ्लाइट का भी स्लॉट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यात्री लगातार इन शहरों के बीच फ्लाइट संचालन की मांग कर रहे हैं।

बंद पड़ी फ्लाइट सेवाएं भी शुरु करने की कवायद जारी

इन अहम फ्लाइट्स के बंद होने की वजह से यात्रियों को दूसरे विकल्पों की तरफ शिफ्ट होना पड़ा है। पहले वह दिल्ली या मुंबई जा रहे हैं, उसके बाद इन शहरों का कनेक्शन ले रहे हैं। फिलहाल, इस संबंध मं एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि, इन फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने के लिए भी एयरलाइन कंपनी से चर्चा का दौर जारी है। उम्मीद है कि, जल्द ही सुलभ परिणाम सामने आएंगे।

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Published on:

10 May 2026 08:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल से नोएडा के बीच शुरु हो रही पहली फ्लाइट, दिल्ली-गाजियाबाद और गुरुग्राम से कनेक्टिविटी बढ़ेगी

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