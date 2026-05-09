नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में यूनाइटेड यूनिवर्सिटी विजय, बरकतुल्लाह उपविजेता

प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ मेमोरियल का पुरस्कार गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज इंदौर को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता का पुरस्कार बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के मानवादित्य सिंह कच्छवाहा तथा सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज की साक्षी कपूर को प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले के निर्णायक जज श्री योगेंद्र त्यागी, रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण तथा जज श्री बलराम यादव, वाइस चेयरमैन एवं जुडिशल मेंबर मध्य प्रदेश मध्यस्थ अधिकरण के सदस्य के साथ ही आईपीआर विशेषज्ञ शुभम उपाध्याय (लॉ टेल्स) रहे। दो जज ऑनलाइन जुड़े। इस अवसर पर श्री यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विधि शिक्षा में व्यावहारिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है तथा आने वाले समय में विधि के क्षेत्र में करियर की व्यापक संभावनाएं हैं। श्री त्यागी ने कहा कि मूट न्यायालय प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है तथा सभी विधि महाविद्यालयों को ऐसे आयोजन निरंतर करना चाहिए।