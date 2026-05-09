9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

मध्य प्रदेश में साइंटिफिक अफसर के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक

MPPSC Jobs 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साइंटिफिक अफसर बायोलॉजी के पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। जानिए इस वैकेंसी के लिए योग्यता, सैलरी और आवेदन करने का पूरा तरीका क्या है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohsina Bano

May 09, 2026

MPPSC Scientific Officer Vacancy

MPPSC Recruitment 2026 (Image- Gemini)

MPPSC Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने साइंटिफिक अफसर बायोलॉजी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख अब करीब है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे बिना देरी किए एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई, 2026 तय की गई है।

एलिजिबिलिटी और आयु सीमा

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का वनस्पति विज्ञान (Botany), जंतु विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके साथ ही कुछ अन्य योग्यताएं भी तय की गई हैं। उम्मीदवारों की उम्र की गिनती 1 जनवरी, 2027 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

लेट फीस और सैलरी

कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि, वे 20 मई तक अपना फॉर्म जरूर भर लें। अगर आप 21 मई से 27 मई के बीच आवेदन करते हैं, तो आपको 3000 रुपये लेट फीस देनी होगी। वहीं, 28 मई से 28 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को लेट फीस के रूप में 25000 रुपये का भारी भुगतान करना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए चुने गए उम्मीदवारों को शानदार सैलरी मिलेगी। चयनित साइंटिफिक अफसर को हर महीने 15600 रुपये से लेकर 39100 रुपये तक सैलरी दी जाएगी।

ऐसे करें अप्लाई

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।
  2. वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई अपनी सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से भरें।
  4. अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें।
  5. फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य की जरूरत के लिए उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in को समय-समय पर चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें

Govt Jobs : मई में बंद हो रही है इन बड़ी सरकारी भर्तियों की विडों, जल्दी करें आवेदन
शिक्षा
Sarkari Naukri 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Exam

सरकारी नौकरी

mp news

Published on:

09 May 2026 06:17 pm

Hindi News / Education News / मध्य प्रदेश में साइंटिफिक अफसर के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

भाषा के नाम पर राजनीति के बीच चौंकाने वाले नतीजे, महाराष्ट्र में 80 हजार स्टूडेंट्स मराठी में फेल

Ssc result 2026 maharashtra board topper
शिक्षा

मिस्ड कॉल से इंजीनियार अपूर्व श्रीवास्तव के दिमाग की जली बत्ती और खड़ा कर डाला 1 अरब डॉलर का स्टार्टअप

Apurva Shrivastava Avoca AI startup success story, MIT graduate Indian origin entrepreneur Silicon Valley, Avoca valuation 1 billion dollars unicorn 2026, vertical AI for home services economy, AI answering service for HVAC and plumbing businesses
शिक्षा

बेटी को गणित से लगता था डर, तो इंजीनियर पिता ने बना दिया ये खास AI ऐप

Mr S Baranikumar
शिक्षा

देश के 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली शिक्षा व्यवस्था की पोल

Indian School System
शिक्षा

CBSE 12th Result होने वाला है जारी, इन वेबसाइट्स से रिजल्ट कर सकेंगे डाउनलोड, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

CBSE 12th Result 2026 Live
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.