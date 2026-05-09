बेटी को गणित से लगता था डर, तो इंजीनियर पिता ने बना दिया ये खास AI ऐप

भरणीकुमार ने जेमिनी क्लॉड और चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स की मदद से इस ऐप को एक इंटरैक्टिव टूल की तरह तैयार किया है। यह ऐप बच्चों को केवल फॉर्मूले रटने के लिए नहीं कहता बल्कि हर स्टेप को गहराई से समझाता है। इसमें मिनी गेम्स भी शामिल किए गए हैं ताकि, बच्चे परीक्षा के डर के बिना खेल-खेल में सवाल हल करना सीखें। सबसे खास बात यह है कि, जब कोई बच्चा दिन में किसी सवाल में अटकता है तो ऐप का एआई सिस्टम रात भर में उस सवाल को समझाने के तरीके को और भी ज्यादा सरल भाषा में बदल देता है ताकि अगले दिन बच्चे को वही चीज आसानी से समझ आ जाए।