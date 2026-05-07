सोलर एनर्जी से चलता है, जंगल के बीच बसा हैदराबाद का यह अनोखा स्कूल

आमतौर पर इमारतों के बनने के बाद वहां पौधे लगाए जाते हैं लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है। इस स्कूल में डिजाइन की शुरुआत ही प्रकृति को ध्यान में रखकर की गई। पूरे कैंपस को पेड़-पौधों और हरियाली के साथ विकसित किया गया है। वर्टिकल प्लांटिंग सिस्टम के जरिए केबल के स्ट्रक्चर पर हरी दीवारें तैयार की गई हैं, जो समय के साथ और घनी होती जाती हैं। ये दीवारें स्कूल को ठंडी छाया देने के साथ साथ वहां की हवा को भी प्राकृतिक रूप से फिल्टर करती हैं।