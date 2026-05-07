Agniveer Admit Card 2026 : अग्निवीर परीक्षा एडमिट कार्ड इस तारीख को होगा जारी, यहां से करें डाउनलोड

लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ और पुलअप्स शामिल होंगे जिनके आधार पर युवाओं को मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग जंप और जिग-जैग बैलेंस टेस्ट भी होगा जिसे पास करना कंपलसरी होगा। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। हर साल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, वेतन का एक हिस्सा सेवा निधि फंड में जमा होगा। चार साल की सेवा पूरी होने पर यह रकम एकमुश्त दी जाएगी।