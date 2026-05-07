कैसे एक ठेकुआ ने बदल दी प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा की जिंदगी? पढ़ाई से भागते थे दूर, एजुकेशन फील्ड में मिला पद्मश्री

पटना साइंस कॉलेज के बाद 1994 में वह एक सहायक प्रोफेसर के रूप में आईआईटी कानपुर में भौतिकी विभाग का हिस्सा बने और यहां से रिटायर होने के बाद गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह ऐसे स्टूडेंट्स की मदद को हमेशा तत्पर रहते हैं, जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। वह बच्चों को आगे बढ़ने की सीख देते हैं, मुश्किलों का डटकर मुकाबला करना सिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे एक ठेकुआ ने उनकी जिंदगी बदल दी। प्रोफेसर वर्मा को फिजिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2021 में सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा था।