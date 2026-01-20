Sushant Singh Rajput Birthday: इस कॉलेज से पढ़ें हैं सुशांत, क्या सच में टॉप की थी आईआईटी परीक्षा, कितनी थी रैंक?

सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने पटना में ही की। बाद में उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के ही एक स्कूल से की। स्कूल के दिनों से ही सुशांत पढ़ाई में काफी अच्छे थे, खासकर मैथ्स और फिजिक्स में उनकी गहरी रुचि थी। 12वीं के बाद सुशांत ने इंजीनियरिंग की तैयारी की और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (DCE) में दाखिला लिया, जिसे आज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) के नाम से जाना जाता है। यहां उन्होंने मेकैनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था।