Sushant Singh Rajput Birthday: इस कॉलेज से पढ़ें हैं सुशांत, क्या सच में टॉप की थी आईआईटी परीक्षा, कितनी थी रैंक?

Sushant Singh Rajput Birthday: अभिनेता Sushant Singh Rajput को लोग सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी तेज दिमागी क्षमता और पढ़ाई के शौक के लिए भी याद करते हैं। सुशांत का नाम आते ही अक्सर यह सवाल उठता है कि वे कितने पढ़े-लिखे थे, किस कॉलेज से पढ़े थे और क्या उन्होंने सच में IIT की परीक्षा टॉप की थी। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था। उसके बाद वो दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचे और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली।
सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने पटना में ही की। बाद में उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के ही एक स्कूल से की। स्कूल के दिनों से ही सुशांत पढ़ाई में काफी अच्छे थे, खासकर मैथ्स और फिजिक्स में उनकी गहरी रुचि थी। 12वीं के बाद सुशांत ने इंजीनियरिंग की तैयारी की और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (DCE) में दाखिला लिया, जिसे आज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) के नाम से जाना जाता है। यहां उन्होंने मेकैनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था।
यह बात अक्सर सोशल मीडिया और कुछ आर्टिकल्स में कही जाती है कि सुशांत IIT टॉपर थे, लेकिन सच थोड़ा अलग है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुशांत ने IIT में पढ़ाई नहीं की थी। उनका एडमिशन DCE में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी। जब उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उस समय IIT और NIT के लिए अलग-अलग परीक्षा होता था। उन्होंने NIT में एडमिशन के लिए होने वाले एग्जाम AIEEE(All India Engineering Entrance Examination) में टॉप करते हुए ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की थी।
कॉलेज में पढ़ते समय ही सुशांत का झुकाव थिएटर और डांस की ओर होने लगा था। वे नाटक करते थे और स्टेज पर परफॉर्म करना उन्हें बेहद पसंद था। धीरे-धीरे एक्टिंग का शौक इतना बढ़ गया कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपना सपना पूरा करने मुंबई चले गए। उनका अंतरिक्ष और साइंस के तरफ काफी झुकाव था। सुशांत की मौत 2020 में हो गई थी।
