20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Sushant Singh Rajput Birthday: इस कॉलेज से पढ़ें हैं सुशांत, क्या सच में टॉप की थी आईआईटी परीक्षा, कितनी थी रैंक?

सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने पटना में ही की। बाद में उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के ही एक स्कूल से की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 20, 2026

Sushant Singh Rajput

Sushant Singh Rajput

Sushant Singh Rajput Birthday: अभिनेता Sushant Singh Rajput को लोग सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी तेज दिमागी क्षमता और पढ़ाई के शौक के लिए भी याद करते हैं। सुशांत का नाम आते ही अक्सर यह सवाल उठता है कि वे कितने पढ़े-लिखे थे, किस कॉलेज से पढ़े थे और क्या उन्होंने सच में IIT की परीक्षा टॉप की थी। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था। उसके बाद वो दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचे और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली।

Sushant Singh Rajput की पढ़ाई कहां से हुई थी?

सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने पटना में ही की। बाद में उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के ही एक स्कूल से की। स्कूल के दिनों से ही सुशांत पढ़ाई में काफी अच्छे थे, खासकर मैथ्स और फिजिक्स में उनकी गहरी रुचि थी। 12वीं के बाद सुशांत ने इंजीनियरिंग की तैयारी की और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (DCE) में दाखिला लिया, जिसे आज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) के नाम से जाना जाता है। यहां उन्होंने मेकैनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था।

Sushant Singh Rajput Education: क्या सुशांत ने IIT की परीक्षा टॉप की थी?

यह बात अक्सर सोशल मीडिया और कुछ आर्टिकल्स में कही जाती है कि सुशांत IIT टॉपर थे, लेकिन सच थोड़ा अलग है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुशांत ने IIT में पढ़ाई नहीं की थी। उनका एडमिशन DCE में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी। जब उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उस समय IIT और NIT के लिए अलग-अलग परीक्षा होता था। उन्होंने NIT में एडमिशन के लिए होने वाले एग्जाम AIEEE(All India Engineering Entrance Examination) में टॉप करते हुए ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की थी।

Sushant Singh Rajput Birthday: पढ़ाई के साथ एक्टिंग का जुनून

कॉलेज में पढ़ते समय ही सुशांत का झुकाव थिएटर और डांस की ओर होने लगा था। वे नाटक करते थे और स्टेज पर परफॉर्म करना उन्हें बेहद पसंद था। धीरे-धीरे एक्टिंग का शौक इतना बढ़ गया कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपना सपना पूरा करने मुंबई चले गए। उनका अंतरिक्ष और साइंस के तरफ काफी झुकाव था। सुशांत की मौत 2020 में हो गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 01:42 pm

Hindi News / Education News / Sushant Singh Rajput Birthday: इस कॉलेज से पढ़ें हैं सुशांत, क्या सच में टॉप की थी आईआईटी परीक्षा, कितनी थी रैंक?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Police Bharti 2026
शिक्षा

‘मुझे’ बच्चे के RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? कब से शुरू पहला चरण और पूरी प्रकिया

how to take admission in private schools under rte complete process first phase from february 2 up
लखनऊ

सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे IBPS Clerk Prelims Result 2025, सेव कर लें

IBPS Clerk Prelims Result 2025
शिक्षा

RRB Group D New Vacancy 2026: क्यों रेलवे ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए प्रक्रिया हो गई स्थगित, क्या है लेटेस्ट अपडेट?

RRB Group D New Vacancy 2026
शिक्षा

NTA ने असमंजस में डाले JEE Main 2026 के अभ्यर्थी, बिना सूचना के ही बदल दी एग्जाम डेट, कई विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र अब तक जारी नहीं

JEE Main 2026
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.