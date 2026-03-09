9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UPSC Success Story : कैंसर ‘मरीज’ ने क्रैक किया यूपीएससी, 4 बार सर्जरी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, कौन है ये शख्स?

UPSC Success Story Sanjay Dharaiya : कैंसर की 4 सर्जरी के बाद भी संजय डहरिया ने अपने बचपन के सपने को साकार किया। संजय ने यूपीएससी 2025 में 946 वीं रैंक साथ इतिहास रचने के काम किया है। आइए, इनकी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Ravi Gupta

Mar 09, 2026

UPSC Success Story 2026, Sanjay Dharaiya Cancer Battle, Sanjay Dharaiya UPSC 2025,

संजय डहरिया की फाइल फोटो | Patrika

UPSC Success Story Sanjay Dharaiya Cancer Battle: कैंसर होने के बाद अधिकतर लोग जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। ऐसे में सोचिए एक शख्स 4 बार सर्जरी होने के बावजूद भी यूपीएससी का सपना पूरा करने का सोचता है। वो तीसरी बार में संघ लोकसेवा आयोग- 2025 (यूपीएससी) क्रैक कर भी देता है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निवासी संजय डहरिया की। संजय ने यूपीएससी परीक्षा 2025 में 946वीं रैंक (Sanjay Dharaiya UPSC Rank) हासिल की है।

Cancer Survivors Sanjay Dharaiya | लार ग्रंथियों में हुआ था संजय को कैंसर

संजय ने अपनी कहानी मीडिया के साथ शेयर की है। साल 2012 के दौरान ही संजय को पता चला कि उन्हें लार ग्रंथियों में कैंसर है। ये पता चलते ही उनको झटका लगा था और वो निराश भी हुए थे। फिर, 2012 से 2018 के बीच रायपुर, भिलाई से लेकर मुंबई तक कैंसर का इलाज चला। करीब चार बार उनकी सर्जरी की गई। इसी बीच उनको अपने बचपन के सपने को साकार करना था तो वो कैंसर के दर्द को भूलकर रायपुर आकर तैयारी करने लगे थे।

VIDEO UPSC Result 2025: जोधपुर की अनीता देवड़ा बनी IAS

कैंसर की लड़ाई, नौकरी और यूपीएससी की तैयारी

संजय की हिम्मत देखिए, वो जानलेवा बीमारी से लड़ने के साथ-साथ नौकरी भी करते रहे। उन्होंने 2013 से 2017 तक रायपुर में आईडीबीआई बैंक में काम किया। इसके अलावा महासमुंद डाकघर में 2017 से 2018 तक काम किए। इसके साथ ही तैयारी चलने लगी और साल 2022 में यूपीएससी की परीक्षा देने लगे। तीन प्रयास में वो जाकर सफल हुए और आज हमारे लिए मिसाल बन गए हैं।

संजय डहरिया IAS बनेंगे क्या?

द हिंदू के साथ बातचीत में वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आईएएस (IAS) बनूंगा या नहीं। पर, मैं 946वीं रैंक के साथ आईआरएस (IRS) तो बनना तय है। वो ये भी कहते हैं कि मैं बचपन से जिस परीक्षा को क्रैक करने का सपना देखा, वो आज पूरा हो गया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूं।

UPSC Toppers 2025 Name List | यूपीएससी टॉपर्स के नाम देखिए

ये भी पढ़ें

UPSC Result 2025: राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया ऑल इंडिया टॉप, जानें संघर्ष की कहानी 
कोटा
sdfs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

संघ लोक सेवा आयोग

Chhattisgarh news

रायपुर

Published on:

09 Mar 2026 10:20 am

Hindi News / Education News / UPSC Success Story : कैंसर ‘मरीज’ ने क्रैक किया यूपीएससी, 4 बार सर्जरी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, कौन है ये शख्स?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 8वीं-5वीं बोर्ड परीक्षा; सत्रांक फीडिंग की अंतिम मोहलत, चूके तो सीधे स्कूल जिम्मेदार

पत्रिका फाइल फोटो
भीलवाड़ा

UPSC Success Story 2026 : यूपीएससी क्रैक कर राजस्थान की बेटी बनी IAS, मां है मजदूर, 12th में बनी थी टॉपर

UPSC Success Story 2026, UPSC Toppers 2025 Name, Rajasthan Majdoor ki beti IAS anita deora,
शिक्षा

स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रोसेस 

अलवर

Rajasthan HighCourt: बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सुरक्षित नहीं स्कूल भवन तो 1 जुलाई से कर दें बंद, क्यों न चार्टेड इंजीनियर कर दें नियुक्त

बूंदी जिले के डपटा गांव में पेड़ के नीचे चल रही पढ़ाई, पत्रिका फोटो
जयपुर

कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू, 25 मार्च को आएगा परिणाम

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.