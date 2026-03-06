UPSC Result 2025: राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया ऑल इंडिया टॉप, जानें संघर्ष की कहानी 

जोधपुर/जयपुर। संघ लोक सेवा आयोग ने आज ( 6 March 2026 ) सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट ( UPSC Final Result 2025 ) घोषित कर दिया है। इस बार की परीक्षा में राजस्थान का दबदबा देखने को मिला है। UPSC टाॅपर अनुज अग्निहोत्री रावतभाटा (कोटा) के रहने वाले हैं। उन्होंने जोधपुर एम्स से एमबीबीएस किया है। अग्निहोत्री ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। अनुज की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि राजस्थान के युवाओं में प्रतिभा और जज्बे की कोई कमी नहीं है।