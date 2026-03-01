कोटा किडनी फाउंडेशन का निःशुल्क किडनी स्वास्थ्य जागरूकता शिविर 8 को

Kota News: कोटा किडनी फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड किडनी डे के दिवस पर 8 मार्च को सुबह 6 बजे से गणेश उद्यान में निःशुल्क किडनी स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोटा किडनी फाउंडेशन, कोटा के डायरेक्टर डॉ विकास खंडेलिया, डीएम, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताया कि शिविर का उद्देश्य किडनी से जुड़ी बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा समय पर पहचान और रोकथाम के लिए प्रेरित करना है।