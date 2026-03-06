Kota Illegal Encroachment: ‘1 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा…’, सरकारी अफसरों के बंगलों के सामने बिकती है सड़क?

पत्रिका : यहां फुटपाथ पर दुकान लगाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं।

दुकानदार : नगर निगम की रसीद कटती है, करीब 20 हजार रुपए की।

पत्रिका : क्या आप उस रसीद का फोटो हमें दिखा सकते हैं।

दुकानदार : क्यों, क्या हुआ, आप उस रसीद का क्या करेंगे अभी तो मेरे पास नहीं है।

पत्रिका : हमें भी यहां दुकान लगानी है, इसलिए जानकारी ले रहे हैं।

दुकानदार : पहले ये बताओ कि किस चीज की दुकान लगाओगे।

पत्रिका : अभी आपके पास सोडा शॉप चल रही है, तो हम भी मार्केट के हिसाब से वैसी ही दुकान लगा लेंगे।

दुकानदार : क्या आप कोटा में नए आए हो, पहले भी यहां सोडा शॉप चलती थी, उसका क्या हुआ पता नहीं है, यहां आपको सोडा शॉप लगाने नहीं देंगे। पहले वाले को ही यहां से भगा दिया है।

पत्रिका : अगर ऐसा है तो कोई दूसरी दुकान लगा लेंगे।

दुकानदार : ठीक है, फिर मैं यह पूरी सेटअप वाली दुकान आपको दे दूंगा। लेकिन, इसके बदले में 18 हजार रुपए महीना और 1 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा। बोलो, अगर लेनी है तो बताओ, अभी के अभी दुकान आपको संभाल दूंगा।