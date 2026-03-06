Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, 22000 रुपए गिरे चांदी के भाव, जानें 24 कैरेट से 14 कैरेट तक की गोल्ड रेट

Gold and Silver Rate (Photo Source - Patrika)
Gold-Silver Price Drop: कोटा के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी के दाम में सबसे ज्यादा कमी आई है। कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी के भाव 22000 रुपए घटकर 2 लाख 68 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए।
वहीं सोने के भावों में भी गिरावट दर्ज की गई। जेवराती सोना 6500 रुपए सस्ता होकर 1 लाख 63 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। शुद्ध सोने के भाव 1 लाख 64 हजार 300 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और मांग में कमी के कारण स्थानीय बाजार में भी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है।
कोटा सर्राफा बाजार में गुरुवार को अलग-अलग कैरेट के सोने के भाव इस प्रकार रहे। 24 कैरेट (99.5) सोना 1 लाख 63 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 51 हजार 389 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
इसके अलावा 20 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 42 हजार 174 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 18 कैरेट सोना 1 लाख 30 हजार 800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 14 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 15 हजार 141 रुपए प्रति 10 ग्राम बताया गया।
सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि सोने और चांदी के भावों में आई गिरावट के चलते ग्राहकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। खासतौर पर शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए लोग इस समय सोने-चांदी की खरीदारी कर सकते हैं।
