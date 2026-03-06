Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, 22000 रुपए गिरे चांदी के भाव, जानें 24 कैरेट से 14 कैरेट तक की गोल्ड रेट

वहीं सोने के भावों में भी गिरावट दर्ज की गई। जेवराती सोना 6500 रुपए सस्ता होकर 1 लाख 63 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। शुद्ध सोने के भाव 1 लाख 64 हजार 300 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और मांग में कमी के कारण स्थानीय बाजार में भी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है।