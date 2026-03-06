6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, 22000 रुपए गिरे चांदी के भाव, जानें 24 कैरेट से 14 कैरेट तक की गोल्ड रेट

Sarafa Market Update: सोने व चांदी के भावों में गिरावट आई। चांदी के भाव 22000 की कमी के साथ 268000 रुपए प्रति किग्रा रहे।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 06, 2026

Gold and Silver Rate

Gold and Silver Rate (Photo Source - Patrika)

Gold-Silver Price Drop: कोटा के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी के दाम में सबसे ज्यादा कमी आई है। कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी के भाव 22000 रुपए घटकर 2 लाख 68 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए।

वहीं सोने के भावों में भी गिरावट दर्ज की गई। जेवराती सोना 6500 रुपए सस्ता होकर 1 लाख 63 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। शुद्ध सोने के भाव 1 लाख 64 हजार 300 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और मांग में कमी के कारण स्थानीय बाजार में भी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है।

अलग-अलग कैरेट के सोने के ये रहे भाव

कोटा सर्राफा बाजार में गुरुवार को अलग-अलग कैरेट के सोने के भाव इस प्रकार रहे। 24 कैरेट (99.5) सोना 1 लाख 63 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 51 हजार 389 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

इसके अलावा 20 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 42 हजार 174 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 18 कैरेट सोना 1 लाख 30 हजार 800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 14 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 15 हजार 141 रुपए प्रति 10 ग्राम बताया गया।

खरीदारी के लिए अनुकूल समय

सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि सोने और चांदी के भावों में आई गिरावट के चलते ग्राहकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। खासतौर पर शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए लोग इस समय सोने-चांदी की खरीदारी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से हरियाणा के बीच यहां 215KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 2208 करोड़ आएगी लागत
जयपुर
rajasthan new rail line

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 07:41 am

Published on:

06 Mar 2026 07:40 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, 22000 रुपए गिरे चांदी के भाव, जानें 24 कैरेट से 14 कैरेट तक की गोल्ड रेट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं-धान-चना मंदा, सरसों व सोयाबीन तेज

Kota-Mandi
कोटा

India’s Largest Water Tunnel: राजस्थान में पहाड़ चीरकर बन रही देश की सबसे बड़ी वाटर टनल, हजारों गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

Navanera Dam
कोटा

Holi Tragedy: पति के बाद जवान बेटे की भी हुई मौत, दिव्यांग मां का रो-रोकर बुरा हाल, पढ़ाई के लिए जयपुर से भेजा था कोटा

Dheeraj Meena Died
कोटा

BJP नेता गिरफ्तार, खुद को बचाने के लिए रचा खेल, पिता-पुत्री पर की फायरिंग, कोटा में भूखंड हड़पने का भी आरोप

Kota Firing
कोटा

राजस्थान का नया एयरपोर्ट : 20,000 वर्गमीटर में बनेगा टर्मिनल, 3200 मीटर लंबा होगा रनवे, तेजी से चल रहा काम

Kota Green Field Airport
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.