12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: पानी के टैंक में 11 सांप निकलने से मचा हड़कंप, परिजनों के भी देखकर उड़े होश

Kota News: कोटा में एक घर के पानी के टैंक में एक साथ 11 सांप मिलने से हड़कंप मच गया। घर के लोगों ने जब टैंक की सफाई के लिए उसे खोला तो अंदर कई सांप दिखे, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे सर्प रेस्क्यूकर ने सभी सांपों को बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए और इस घटना को देखकर दहशत में आ गए।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

May 12, 2026

Snake News

फोटो: पत्रिका

Snake In Water Tank: कोटा के आंवली रोझड़ी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के पानी के टैंक में एक साथ 11 सांप नजर आए। यह देखकर परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए और तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई।

ये घटना घर के ग्राउंड फ्लोर पर बने करीब 8 फीट गहरे पानी के टैंक में सामने आई। परिवार के लोग जब टैंक की सफाई के लिए उसे खोल रहे थे, तभी अंदर कुछ हलचल दिखाई दी। टॉर्च की रोशनी डालने पर अंदर कई सांप दिखाई दिए जिसके बाद घर में अफरा-तफरी मच गई।

रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलने पर सर्प रेस्क्यूकर रॉकी डेनियल और जितेन्द्र कोली मौके पर पहुंचे। दोनों ने करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद एक-एक कर सभी 11 सांपों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। रेस्क्यूकर रॉकी डेनियल ने बताया कि सभी सांप चेकर्ड कीलबैक प्रजाति के थे, जो विषैले नहीं होते। उन्होंने बताया कि यह प्रजाति अक्सर पानी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और एक बार में काफी संख्या में अंडे दे सकती है।

पहले भी दिखा था सांप

परिवार के अनुसार कुछ समय पहले घर की सीढ़ियों पर भी एक सांप दिखाई दिया था, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में जब टैंक में इतने सारे सांप मिले तो सभी दहशत में आ गए। रेस्क्यू टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया। टीम ने लोगों को सलाह दी कि घरों में बने पानी के टैंक की समय-समय पर जांच करते रहें ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहुंचे तो गेट पर फंसा था 7 फीट लंबा अजगर

कुछ दिन ही एक मामला और सामने आया था जिसमें कोटा थर्मल पावर स्टेशन स्थित अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यालय में सुबह समय अफरा-तफरी मच गई जब कर्मचारी ऑफिस खोलने पहुंचे और मुख्य गेट पर करीब 7 फीट लंबा अजगर फंसा हुआ देखा। जैसे ही कर्मचारियों की नजर अजगर पर पड़ी, सभी डर के कारण बाहर ही रुक गए और किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 10 किलो वजनी अजगर को सुरक्षित पकड़ा गया। बाद में उसे जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। स्नेक कैचर ने बताया कि यह क्षेत्र चंबल नदी और जंगल से सटा होने के कारण ऐसे वन्यजीव अक्सर आ जाते हैं।

ये भी पढ़ें

जोधपुर मना रहा अपना ‘बर्थडे’, क्या जानते हैं इस शहर के 10 सबसे चौंकाने वाले राज?
जोधपुर
जोधपुर स्थापना दिवस

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 May 2026 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: पानी के टैंक में 11 सांप निकलने से मचा हड़कंप, परिजनों के भी देखकर उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Cylinder : सालाना आय 10 लाख से अधिक तो सब्सिडी नहीं, राजस्थान में 1.83 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में मची खलबली

LPG company Message annual income is more than Rs 10 lakh then no LPG Cylinder subsidy Rajasthan 1.83 crore consumers in panic
कोटा

कोटा में प्रसूताओं की मौत मामला: 7 दिन में 4 मौत…2 की हालत नाजुक, कारणों पर अब भी सस्पेंस

Kota Maternal Deaths
कोटा

Kota Accident: बिना संकेत दिए ट्रेलर चालक ने लिया यू-टर्न, पीछे से आ रही बाइक घुसी, युवक की मौत

kota accident
कोटा

Kota: सरकारी अस्पताल में 4 महिलाओं की मौत के बाद मचा हंगामा, परिजनों ने शव लेने से किया इंकार

Kota Janana Hospital
कोटा

Kota: RTU में युवाओं को सही रास्ता दिखा रही ‘तनाव मुक्त रखने की लैब’, मिल रही स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग

Stress-Free Lab
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.