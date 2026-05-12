Kota: पानी के टैंक में 11 सांप निकलने से मचा हड़कंप, परिजनों के भी देखकर उड़े होश

कुछ दिन ही एक मामला और सामने आया था जिसमें कोटा थर्मल पावर स्टेशन स्थित अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यालय में सुबह समय अफरा-तफरी मच गई जब कर्मचारी ऑफिस खोलने पहुंचे और मुख्य गेट पर करीब 7 फीट लंबा अजगर फंसा हुआ देखा। जैसे ही कर्मचारियों की नजर अजगर पर पड़ी, सभी डर के कारण बाहर ही रुक गए और किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 10 किलो वजनी अजगर को सुरक्षित पकड़ा गया। बाद में उसे जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। स्नेक कैचर ने बताया कि यह क्षेत्र चंबल नदी और जंगल से सटा होने के कारण ऐसे वन्यजीव अक्सर आ जाते हैं।