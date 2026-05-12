जोधपुर मना रहा अपना ‘बर्थडे’, क्या जानते हैं इस शहर के 10 सबसे चौंकाने वाले राज?

राजस्थान की धोरों वाली धरती पर बसा एक ऐसा शहर, जिसकी सुबह की पहली किरण मेहरानगढ़ की प्राचीर को चूमती है और जिसकी शाम ढलते ही नीली गलियां किसी परीलोक जैसी लगने लगती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 'मारवाड़ के ताज' यानी जोधपुर की। आज जोधपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 12 मई 1459 को राव जोधा ने जिस नींव को रखा था, आज वह एक विश्वप्रसिद्ध 'हेरिटेज हब' बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नीले शहर की सुंदरता के पीछे कितने रहस्य और दिलचस्प किस्से छिपे हैं?