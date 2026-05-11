Rajasthan Police: दो संतान के नियम में फंसा ‘स्टार’, जोधपुर रेंज के 200 हेड कांस्टेबलों को ASI बनने का इंतजार

जोधपुर। राजस्थान पुलिस में ‘दो संतान नियम’ का असर कई पुलिसकर्मियों के करियर पर नजर आ रहा है। जोधपुर रेंज के करीब 200 से ज्यादा हेड कांस्टेबल लंबे समय से एएसआई बनने का इंतजार कर रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश के अन्य रेंजों में उनके जूनियर तक पदोन्नत होकर ट्रेनिंग ले रहे हैं।