राजस्थान: अचानक तबीयत बिगड़ने से सगे भाई-बहन की मौत, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल

सरूपगंज थाना क्षेत्र में सगे भाई-बहन की मौत, मांडवाड़ा खालसा में सनसनी
Rajasthan Sirohi News: स्वरूपगंज (सिरोही)। राजस्थान के सिरोही जिले के मांडवाड़ा खालसा गांव में सगे भाई - बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया । मृतकों की पहचान 15 वर्षीय नैनाराम और 12 वर्षीय काली के रूप में हुई है ।
जानकारी के अनुसार दोनों बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई । घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है ।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा । मौके पर पिंडवाड़ा एसडीएम नरेंद्र जांगिड़ सहित चिकित्सा विभाग की टीम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और स्थिति का जायजा लिया ।
इस गंभीर मामले में चिकित्सा विभाग की ओर से डिप्टी सीएमएचओ डॉ. एसपी शर्मा ने मोर्चा संभाला । डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि विभाग की ओर से गांव में विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत सात टीमों ने करीब 100 घरों में जा - जाकर सैंपल लिए हैं । ये 100 टीमें गांव में घर - घर जाकर सर्वे कर रही हैं । वहीं पूरे मांडवाड़ा खालसा गांव का व्यापक सर्वे भी किया जाएगा।
एहतियात के तौर पर एक महिला सहित तीन बच्चों को स्वरूपगंज अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया है गया । साथ ही गांव के अन्य लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं । डॉ. एसपी शर्मा ने बताया कि गांव के 45 सदस्यों के ब्लड सैंपल और पानी पीने के स्थान से पानी का सैंपल भी लिया है ।
प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग का अंदेशा जताया जा रहा है , हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकेगा । पुलिस और चिकित्सा विभाग पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटे हैं ।
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