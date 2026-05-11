राजस्थान: अचानक तबीयत बिगड़ने से सगे भाई-बहन की मौत, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल

इस गंभीर मामले में चिकित्सा विभाग की ओर से डिप्टी सीएमएचओ डॉ. एसपी शर्मा ने मोर्चा संभाला । डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि विभाग की ओर से गांव में विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत सात टीमों ने करीब 100 घरों में जा - जाकर सैंपल लिए हैं । ये 100 टीमें गांव में घर - घर जाकर सर्वे कर रही हैं । वहीं पूरे मांडवाड़ा खालसा गांव का व्यापक सर्वे भी किया जाएगा।