माउंट आबू में भालुओं का उत्पात, घरों की छत, दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर घुसे, खाद्य सामग्री चट कर गए

जानकारी के अनुसार माउंट आबू के बीहड़ वन क्षेत्र में बसे शेरगांव निवासी सूरज सिंह के घर में भालुओं ने दरवाजा, खिड़कियां और केलूपोश छत तोड़कर प्रवेश किया। घर के भीतर रखी खाद्य सामग्री जैसे घी, दूध, आटा, गुड़ और शक्कर को खा गए। इसके अलावा घर पर लगी सोलर प्लेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। भालुओं ने मिट्टी के बर्तन और अनाज रखने की कोटिड़ा को भी तोड़ डाला, जिससे परिवार को काफी नुकसान हुआ।