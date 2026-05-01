Sumerpur-Sheoganj: 25 करोड़ से बदल रही जवाई पुल की सूरत, जानें क्यों इन 3 अंडरपास से चमकेगी दोनों शहरों की किस्मत

सुमेरपुर (सिरोही): दो शहरों के बीच स्थित जवाई नदी पर बन रही मुख्य सड़क को क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन नए जवाई पुल में तीन अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिससे सुमेरपुर और शिवगंज ही नहीं, बल्कि आसपास की बस्तियों और कॉलोनियों की आवाजाही भी सुगम हो सकेगी।