LPG Crisis: 45 दिन बाद भी नहीं मिला गैस सिलेंडर, उपभोक्ताओं ने डीलर की खोली पोल

उपभोक्ताओं का सवाल है कि जब आपूर्ति नियमित है तो उन्हें सिलेंडर के लिए बार-बार चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गैस एजेंसियों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।