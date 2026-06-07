सिरोही: ट्रैवल्स बस से चार करोड़ के जेवरात जब्त, तीन गिरफ्तार, पुणे से जोधपुर आ रही थी बस

आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह के निर्देश पर जिलेभर में संदिग्ध गतिविधियों और अवैध परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है । इसी अभियान के तहत रीको थाना पुलिस की एक गठित टीम मावल चौकी के सामने वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुणे से जोधपुर की ओर आ रही ट्रैवल्स बस को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई । बस में सवार तीन यात्रियों के पास अलग-अलग बैगों में बिना बिल और दस्तावेज के भारी मात्रा में जेवरात मिले।