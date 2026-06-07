जयपुर में युवक की हत्या के बाद नदी किनारे दफनाया शव, पैंट का कुछ हिस्सा मिट्टी से बाहर दिखा तो बुलाई पुलिस

जयपुर। जयपुर जिले के चंदवाजी थाना क्षेत्र के हरचंदपुरा-अरनिया नदी इलाके में रविवार सुबह एक युवक का शव मिट्टी में गड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या के बाद बदमाशों ने शव को नदी किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया। मृतक की पहचान कंवरपुरा के हरचंदपुरा निवासी राकेश जाट (33) पुत्र सुगला राम जाट के रूप में हुई है। पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया और शव को नहीं ले जाने दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने भीड़ को हटाकर जबरन शव को अस्पताल भिजवाया।