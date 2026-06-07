7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में युवक की हत्या के बाद नदी किनारे दफनाया शव, पैंट का कुछ हिस्सा मिट्टी से बाहर दिखा तो बुलाई पुलिस

जयपुर जिले के चंदवाजी थाना क्षेत्र के हरचंदपुरा-अरनिया नदी इलाके में रविवार सुबह एक युवक का शव मिट्टी में गड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या के बाद बदमाशों ने शव को नदी किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jun 07, 2026

Chandwaji youth murder

घटनास्थल पर पुलिस और ग्रामीण। फोटो पत्रिका

जयपुर। जयपुर जिले के चंदवाजी थाना क्षेत्र के हरचंदपुरा-अरनिया नदी इलाके में रविवार सुबह एक युवक का शव मिट्टी में गड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या के बाद बदमाशों ने शव को नदी किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया। मृतक की पहचान कंवरपुरा के हरचंदपुरा निवासी राकेश जाट (33) पुत्र सुगला राम जाट के रूप में हुई है। पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया और शव को नहीं ले जाने दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने भीड़ को हटाकर जबरन शव को अस्पताल भिजवाया।

जानकारी के अनुसार, हरचंदपुरा निवासी राकेश जाट घर पर ही रहता था और परिवार के साथ खेती-बाड़ी व घरेलू कार्य करता था। वह पांच भाइयों में चौथे नंबर पर था और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। आशंका है कि मृतक ने किसी अपराध को होते हुए देखा था या सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसकी हत्या की गई। बदमाशों ने सड़क किनारे हत्या करने के बाद शव को करीब 300 मीटर तक घसीटा और एक विद्युत पोल के पास गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया।

हत्यारे शव को पूरी तरह छिपाना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में मृतक की पैंट का कुछ हिस्सा मिट्टी से बाहर रह गया। रविवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने मिट्टी से बाहर कपड़ा और पास में खून के निशान देखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। युवक के सिर और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

रातभर ढूंढते रहे परिजन

थानाधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि मृतक राकेश जाट शनिवार देर शाम बिना बताए घर से निकल गया था। रात करीब 8 बजे तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद भाई-बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों ने रातभर उसे हर संभावित स्थान पर तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

सुबह नदी के रास्ते गुजरते लोगों ने शव देखा

रविवार सुबह करीब 8 बजे ग्रामीण अपने काम के लिए निकले। मृतक के घर से करीब एक किलोमीटर दूर कंवरपुरा स्थित नदी किनारे ताजा खुदी मिट्टी और खून के निशान दिखाई दिए। वहां से घसीटने के निशान भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। आगे नदी के पास एक विद्युत पोल के पास गड्ढे तक घसीटने के निशान मिले और वहां नई मिट्टी डाली हुई थी। जब लोगों ने थोड़ी मिट्टी हटाई तो ऊपर पैंट का हिस्सा दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर जमीन पर खून फैला हुआ था। लाश दबे होने की आशंका पर मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस टीमों ने जुटाए सबूत, आरोपियों की तलाश जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए चंदवाजी थाना पुलिस के साथ शाहपुरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रणवीर सिंह, जमवारामगढ़ उपाधीक्षक और थाना प्रभारी हीरालाल सैनी मौके पर पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ को नियंत्रित किया गया। रविवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे मिट्टी हटाकर शव को बाहर निकाला गया। जयपुर से आई एफएसएल और डॉग स्क्वायड टीम ने मौके से साक्ष्य और फिंगरप्रिंट एकत्र किए। पुलिस पुरानी रंजिश, आपसी विवाद और अन्य संभावित एंगल से जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए निम्स अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

इनपुट-लक्ष्मीनारायण यादव

ब्यावर: संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, भाई ने पति व ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
married woman suspicious death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jun 2026 03:27 pm

Published on:

07 Jun 2026 03:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में युवक की हत्या के बाद नदी किनारे दफनाया शव, पैंट का कुछ हिस्सा मिट्टी से बाहर दिखा तो बुलाई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान के 338 गावों के किसानों को मिलेगा तोहफा, अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना पर खर्च होंगे 2500 करोड़

Upper High Level Canal Project
जयपुर

राजस्थान में अगले दो घंटे में कई जिलों में 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी, ओलावृष्टि के आसार

Rajasthan weather forecast
जयपुर

RPSC: स्कूल व्याख्याता भर्ती में घटी अभ्यर्थियों की दिलचस्पी, कई विषयों में 30% तक सिमटी उपस्थिति

recruitment corruption case
जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर लौटेगी भीषण गर्मी, 8 जून से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

Rajasthan Weather Alert 4 june
जयपुर

जयपुर में भाई-बहन की हत्या का आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने मृतकों के माता-पिता को चश्मदीद गवाह मानने से किया इनकार

Jaipur Double Murder Case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.