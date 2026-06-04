बाड़मेर में दो दिन से लापता युवक की टांके में मिली लाश, परिजनों ने पत्नी पर जताया हत्या का शक

Barmer News : बाड़मेर। जिले के सदर थाना क्षेत्र में मालपुरा से नोखड़ा जाने वाली सड़क पर स्थित एक टांके में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक दो दिन से लापता था। टांके के पास मिले बैग के आधार पर उसकी पहचान की गई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने मृतक की पत्नी सहित तीन लोगों पर हत्या का संदेह जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है।