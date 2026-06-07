ब्यावर: संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, भाई ने पति व ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

उधर, जवाजा बाईपास पुलिया के समीप शनिवार शाम को हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में भीड़ जमा हो गई। पुलिस के अनुसार कालिंजर निवासी नरेन्द्र सिंह (27) पुत्र धीर सिंह अपनी बुआ से मिलने सोनियाना गए हुए थे। वहां से वापस लौटते समय जवाजा बाईपास पुलिया के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि नरेन्द्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।