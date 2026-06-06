Kota Crime: प्रेमी की धमकियों से परेशान महिला ने की आत्महत्या, 7 साल की बेटी ने देखा मां का शव

मृतका के बड़े भाई श्याम ने बताया कि किरण की शादी करीब दस वर्ष पहले हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। कुछ वर्ष पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवार ने उसका पुनर्विवाह कराया था। परिजनों के अनुसार इसी दौरान वह क्षेत्र में रहने वाले जालिम नामक युवक के संपर्क में आ गई। इससे उसके वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ने लगे। बाद में उसका पति चार वर्षीय बेटे को लेकर अलग रहने लगा, जबकि किरण अपनी बेटी के साथ रह रही थी। परिजनों का आरोप है कि युवक का महिला के घर लगातार आना-जाना था और वह लगातार उसके संपर्क में रहता था।