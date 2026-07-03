Beawar: बजरी खनन के विरोध में बारिश में भी पानी की टंकी पर डटे रहे 6 ग्रामीण, प्रशासनिक अधिकारी वार्ता करने पहुंचे

स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी सतर्क रहा। ग्रामीणों के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही बिजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और एहतियात के तौर पर पुलिस जाप्ता तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आंदोलन जारी है और प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से लगातार संवाद का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि टंकी पर चढ़े चार जनों में से एक गौरीशंकर बुधवार को भी पानी की टंकी पर चढ़ गया था, जिसे रात 9 बजे समझाइश के बाद नीचे उतारा जा सका।