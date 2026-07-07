Rajasthan: संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजन बोले-हत्या करके फेंका, घबराते हुए बहन को किया था आखिरी कॉल

राजस्थान के ब्यावर जिले के लोटियाना निवासी नरेंद्र पाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह का शव राजसमंद जिले के जस्साखेड़ा स्थित कड़ियादो पुलिया के पास संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में लोटियाना के बडकोचरा मार्ग एवं चरागाह क्षेत्र में मिले खून के निशान के आधार पर हत्या कर शव को जस्साखेड़ा क्षेत्र में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम तथा डॉग स्क्वॉयड की सहायता से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कराई। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।