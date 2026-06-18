ब्यावर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त के सामने नियमों की अनदेखी, यात्रियों ने ट्रैक पार कर पकड़ी ट्रेन

Railway Safety Rules: उत्तर-पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवास ने ब्यावर रेलवे स्टेशन का विंडो निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर रेल संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा यात्री सुविधाओं का जायजा लेकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान रेलवे सुरक्षा आयुक्त का कोच ट्रेन के पिछले हिस्से में था, जबकि उसी ट्रेन के आगे के कोच में सवार होने के लिए कई यात्री पटरियां पार करते हुए दौड़ते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी देखने को मिली।