राजस्थान में वहशीपन की हद पार: नील गाय को गोली मारकर ग्राइंडर से काटा, जंगल में कई हिस्सों में कटा मिला धड़

राजस्थान के भिनाय उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नांदसी के ग्राम कुरथल के जंगल में शिकारियों ने वहशीपन की हद पार कर दी। शिकारियों ने पहले नील गाय का गोली मारकर शिकार किया। उसके बाद शव को ग्राइंडर मशीन से काट दिया। वीभत्स घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जंगल से गुजरते ग्रामीण को टुकड़ों में कटी नील गाय नजर आई। उसकी सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, वन विभाग व पुलिस टीम मौके पर जा पहुंची। मौके पर नील गाय का धड़ कई हिस्सों में कटा होने के साथ ही त्वचा भी अलग मिली।