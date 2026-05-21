राजस्थान में दर्दनाक हादसा: विवाह से 3 दिन पहले दूल्हे सहित तीन की मौत, शादी वाले घर में पसरा मातम

Rajasthan Sirohi Road Accident: नागाणी (सिरोही)। राजस्थान के सिरोही जिले में भीषण सड़क हादसे में तीन युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रेवदर क्षेत्र के डबाणी के पास हुआ। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे-168 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और अनादरा क्षेत्र के खरुआड़ा गांव के तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से एक युवक की 24 मई को शादी थी। वह अपने चचेरे भाई और मामा के साथ खरीदारी कर घर लौट रहा था।