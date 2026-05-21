Mount Abu: सर्वे ऑफ इंडिया के वीरान खंडहर क्वार्टर में महिला की संदिग्ध मौत, बच्चों को लेकर आधी रात गांव भागा पति

सदर थाना पुलिस के अनुसार डेरी गांव के निचलामाला निवासी बदाराम ने बुधवार को दी रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार रात करीब 9.30 बजे उसका भाई राजूराम व उसका भतीजा वीरमा तलवार नाका से आगे दुकान पर जाने के लिए रोड किनारे खड़े थे। तब कार चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर उसके भाई को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे आबूरोड चिकित्सालय लाए, जहां राजूराम की मौत हो गई।