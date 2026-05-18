Sirohi News : जमीनी विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, बचाने आई पत्नी भी घायल

पुलिस ने बताया कि पिंडवाड़ा क्षेत्र के वरली गांव निवासी वीरमाराम और उसके छोटे भाई भानाराम पुत्र रतनाराम के बीच सोमवार को जमीन को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में आए भानाराम ने पास में पड़ी लाठी उठाकर अपने बड़े भाई वीरमाराम पर लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर और पसलियों में चोट आने से वीरमाराम की मौके पर ही मौत हो गई। इससे परिवार में चीख-पुकार मच गई।