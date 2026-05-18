राजस्थान में यहां बुलडोजर एक्शन: अपराधियों के आलीशान मकान-दुकानें जमींदोज, करोड़ों की जमीन मुक्त

Jhalawar Bulldozer Action: झालावाड़। झालावाड़ जिले में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुनेल और भवानीमंडी में हिस्ट्रीशीटरों व हार्डकोर अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया। हत्या, गैंगवार, फायरिंग, अवैध हथियार और जानलेवा हमलों जैसे गंभीर अपराधों में नामजद बदमाशों द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। भारी पुलिस जाब्ते और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चली इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।