Dara Ghati RUB: दरा घाटी अंडरपास प्रोजेक्ट में देरी, लखनऊ की स्पेशल टीम रेलवे ट्रैक के नीचे रखेगी 13-13M के ब्लॉक

Lucknow Special Engineer And Technical Team: दरा घाटी में निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास का कार्य रविवार को एक बार फिर टल गया। ट्रेन आगजनी की घटना के बाद सुरक्षा कारणों से रेलवे प्रशासन ने ब्लॉक देने से इनकार कर दिया जिसके चलते प्रस्तावित तकनीकी कार्य इस बार भी नहीं हो सका। इसके चलते पहले से तैयार की गई पूरी योजना पर पानी फिर गया और मौके पर मौजूद टीम को इंतजार करना पड़ा। कार्य के लिए प्रशासन ने पहले से यातायात बंद करवा दिया था, लेकिन रेलवे से अनुमति नहीं मिलने के बाद करीब एक घंटे पश्चात मार्ग को पुनः खोल दिया गया और वाहनों की आवाजाही सामान्य कर दी गई। इससे स्थानीय लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा।