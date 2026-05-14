Jhalawar Free Travel Scam: ‘निःशुल्क यात्रा फर्जीवाड़े’ के बाद राजस्थान रोडवेज का नया नियम लागू, रजिस्ट्रेशन जरूरी

Rajasthan Roadways Registration: राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को अब रोडवेज में केवल प्रवेश पत्र दिखाने से निशुल्क टिकट नहीं मिलेगा। अब निशुल्क टिकट के लिए उन्हें रोडवेज के परीक्षा पोर्टल पर 36 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्वत: बंद हो जाएगा। रोडवेज मुख्यालय ने बुधवार को इस बारे में परिपत्र जारी किया है। झालावाड़ पुलिस ने गत फरवरी में निशुल्क यात्रा कराने के नाम पर रोडवेज में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा था। गौरतलब है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा के समय लाखों युवा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा करते हैं।