Rajasthan: एएनटीएफ हिरासत में युवक की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने शव रखकर थाने को घेरा, भारी पुलिस जाब्ता तैनात

मृतक के परिजनों का आरोप है कि एएनटीएफ टीम ने आरिफ के साथ हिरासत में बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उनका कहना है कि शरीर पर चोटों के निशान थे और गंभीर मारपीट के कारण ही उसकी मौत हुई। घटना से नाराज ग्रामीण और परिवार के लोग देर रात शव को एम्बुलेंस में लेकर डग थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया।