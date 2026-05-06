Jhalawar: साली की शादी में जीजा को घोंपा चाकू, ससुराल में बढ़ा रहा था दबदबा तो आ गया गुस्सा, 24 घंटे में गिरफ्तार

Murder In Wedding: झालावाड़ जिले के मंडावर थाना क्षेत्र में रविवार को अपने साडूे की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी कमलेश भील को मंडावर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोचकर न्यायालय में पेश किया। पूछताछ में सामने आया कि कमलेश ने ससुराल में साडू बबलू द्वारा दबदबा बढ़ाने और अपना वर्चस्व बढ़ाने की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। फरियादिया गुड्डीबाई पत्नी बबलू भील निवासी मोड़क, कोटा ने झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।