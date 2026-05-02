झालावाड़ में कर्ज के बदले गिरवी रखे 400 से अधिक वाहन जब्त, सूदखोर ने गरीबों की मजबूरी का उठाया फायदा

पुलिस ने सुनील गोयल के कब्जे से 70 ट्रैक्टर, 61 मोटरसाइकिल, 7 कार, 3 पिकअप, 1 ट्रक, 2 टेम्पो, 107 थ्रेसर मशीन, 29 ट्रॉलियां, 89 कृषि पंजा, 54 सीडल, 9 लहसुन सीडल, 9 रोटावेटर, 3 कुआं खोदने की मशीन, 2 गेहूं काटने की मशीन, 5 भूसा मशीन और 1 मसाला यूनिट बरामद किए।