जयपुर के SBI बैंक में 4 करोड़ से अधिक का घोटाला, मैनेजर-असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार

जयपुर पुलिस के मुताबिक, यह एक संगठित वित्तीय अपराध था, जिसमें कई अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका है। फिलहाल, पुलिस दोनों अधिकारियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि लोन की राशि की रिकवरी की जा सके।

इसके साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले संदिग्धों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में जल्द ही कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं।