Weather Update 2 May : राजस्थान के 13 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि-तूफानी हवा का डबल अलर्ट, जयपुर में झमाझम बारिश

Weather Update 2 May : मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का डबल अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान पांच जिलों में 40-60 KMPH की गति से तूफानी हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने सुबह 8.30 बजे भविष्यवाणी जारी की। जिसके तहत प्रदेश के पांच जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत जयपुर, सीकर, टोंक, दौसा और झुंझुनू जिलों में कहीं-कहीं मध्य से तीव्र मेघगर्जन व गरज चमक के साथ अचानक तेज हवाएं साथ 40-60 KMPH चलेंगी। इसके साथ ही वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है।