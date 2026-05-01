Rajasthan : उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विवि में गिलहरी का आतंक, 20 लोगों को काटा, दहशत में छात्र-छात्राएं व स्टाफ

कॉलेज स्टाफ के अनुसार, लगभग एक माह से गिलहरी लगातार लोगों को काट रही है। जैसे ही कोई व्यक्ति साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के पास से गुजरता है वह उस पर झपटती है और काटकर गायब हो जाती है। बताया जा रहा है कि गिलहरी ने इसी इलाके में अपना घर बना रखा है, जिसके कारण वह अपनी 'टेरिटरी' की रक्षा के लिए हमलावर हो रही है।