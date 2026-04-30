बहन की मौत से गुस्साए भाई ने जीजा की कर दी हत्या

झाड़ोल (उदयपुर). ओगणा थाना क्षेत्र के अंबावी उपरेटा गांव में बुधवार को हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां साले ने जीजा की हत्या कर दी। वह बहन पारू की मौत के कारण नाराज था। बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसने जीजा का अपहरण कर लिया। उसे 15 किमी दूर जंगल में ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया। हालात बेकाबू होते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।थानाधिकारी रामरूप ने बताया कि चोखला बारा निवासी पिंटूलाल (28) पुत्र भूरीलाल वडेरा की हत्या कर दी गई। मृतक का साला करण अपने साथियों के साथ हथियार लेकर बुधवार सुबह चोखला बारा गांव पहुंचा। घर से पिंटू का अपहरण किया और 15 किलोमीटर दूर अंबावी उपरेटा के जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी। पुलिस पिंटू की तलाश करते हुए जंगल में पहुंची, तब तक आरोपी पिंटू की हत्या कर चुके थे। इसके बाद आरोपी मौके से भाग छूटे और पुलिस को पिंटू का शव मिला। डीएसपी विवेक सिंह राव के साथ ही कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पारू एवं पिंटू दोनों के शव झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं।