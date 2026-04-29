सिटी स्टेशन पर शेड का काम शुरू, इस गर्मी तो तपाएगी धूप

उदयपुर. सिटी रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास के काम की गति कम होने से यात्रियों को बिना शेड के ही ट्रेन का इंतजार करना होगा। यहां हाल ही में शेड निर्माण का काम शुरू हुआ है। इसके मई तक तो पूरा होने की संभावना कम ही है।रेलवे 354 करोड़ की लागत से सिटी स्टेशन का पुनर्विकास करवा रहा है। प्लेटफार्म पर काम करने के लिए कंपनी ने यहां लगे शेड हटा दिए थे। इधर पांच माह तक काम भी धीमी गति से चला। ऐसे में गर्मी आने के बावजूद शेड का काम पूरा नहीं हो सका। इससे यहां आने वाले यात्रियों को धूप में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों की इस समस्या को राजस्थान पत्रिका ने 21 अप्रेल के अंक में प्रमुखता से उठाया। इस पर अधिकारी और फर्म ने यहां शेड निर्माण का काम शुरू किया। यह काम उदियापोल की ओर किया जा रहा है। करीब छह दिन में प्लेटफार्म 1 से 5 तक 10 कॉलम ही खड़े किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में 80 से 90 कॉलम लगाए जाने हैं। इसके बाद शेड डाला जाएगा। अप्रेल के अंत में शुरू हुए इस काम के पूरा होने में करीब डेढ़ माह का समय लग सकता है। ऐसे में गर्मी का यह सीजन यात्रियों के लिए परेशानी भरा रहेगा।