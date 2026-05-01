‘खाने का हिसाब’ कर दिया! पूर्व विधायक मांगीलाल जोशी के समर्थकों ने 5111 रुपए ट्रांसफर कर उड़ा दिया माहौल

विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ प्रदेश संरक्षक डॉ. हेमंत जोशी ने तो विप्र फाउंडेशन जोन-1ए प्रभारी प्रमोद पालीवाल को इस्तीफा दे दिया। लिखा कि संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ओर से वरिष्ठजनों का सम्मान नहीं, अपमान किया जा रहा है। भोजन जैसे विषयों में भी अनुचित तरीके से हिसाब किया जा रहा है। इससे आहत होकर दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हूं।