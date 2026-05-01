Rail Traffic : उदयपुर की जनता को जल्द मिलेगी बड़ी सुविधा, उमरड़ा से देबारी तक रेल लाइन की दोहरीकरण प्रक्रिया हुई तेज

वहीं दूसरी तरफ बड़ी सादड़ी से नीमच तक 45 किमी लंबे रेल ट्रैक के निर्माण के बाद उदयपुर से नीमच का सफर पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। वर्तमान में परियोजना का 60 से 65 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार, इस परियोजना की शुरुआत जनवरी 2024 में हुई। करीब 495 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है।