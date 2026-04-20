Mandore Superfast Train : 1 मई से मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का बदल जाएंगा नंबर, सालासर सुपरफास्ट पर आया नया अपडेट

जयपुर मंडल के अलवर महवा स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के चलते अगले महीने पांच ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 10 मई को जयपुर-रेवाड़ी जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगा। इसी दिन मथुरा-जयपुर-मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन जयपुर के स्थान पर अलवर से संचालित होगी, यह जयपुर-अलवर के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन लालगढ़ से अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट देरी से संचालित होगी।